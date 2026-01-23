 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gianni Infantino chambre les supporters anglais
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 17:05

Gianni Infantino chambre les supporters anglais

Gianni Infantino chambre les supporters anglais

Un vrai clown, ce Gianni. Présent ce jeudi à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial et interrogé sur les doutes qui entourent le Mondial 2026, le patron de la FIFA s’est dit très confiant concernant le succès de la compétition.

« Nous avons constaté que nous avons besoin d’occasions pour rassembler les gens. Nous l’avons vu au Qatar en 2022. Il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr, avant le début de la Coupe du monde. Puis le ballon s’est mis à rouler et la magie a commencé. Et c’était un merveilleux Mondial. »

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OM recrute un grand espoir anglais
    L'OM recrute un grand espoir anglais
    information fournie par So Foot 23.01.2026 16:20 

    Une recrue peut en cacher une autre. C’est officiel : Ethan Nwaneri est Marseillais, au moins jusqu’à la fin de la saison. Arsenal a prêté son joyau de 18 ans à l’OM pour lui offrir du temps de jeu et un bain bouillant version Ligue 1. Milieu offensif ultra précoce, ... Lire la suite

  • Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina
    Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina
    information fournie par So Foot 23.01.2026 15:52 

    Pas de quartier, mais un peu de pitié ? En conférence de presse ce jeudi avant le choc de la 19 e journée de Ligue 1 entre l’OM et Lens , Wesley Saïd s’est exprimé au sujet des retrouvailles avec son ancien coéquipier Facundo Medina. « Fac, déjà sur le plan humain, ... Lire la suite

  • Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)
    Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)
    information fournie par So Foot 23.01.2026 15:16 

    Battu par United, humilié à Bodø, Manchester City tangue. Pendant que les Citizens cherchent encore leur première victoire en 2026 en Premier League, Arsenal a pris le large avec sept points d’avance et un parcours parfait en Ligue des champions. Suffisant pour ... Lire la suite

  • Les supporters de Lille dénoncent des violences policières à Vigo
    Les supporters de Lille dénoncent des violences policières à Vigo
    information fournie par So Foot 23.01.2026 15:09 

    Sale soirée pour les Lillois. Un premier but au bout de quelques secondes de jeu, une défaite contre le Celta en Ligue Europa (2-1), un niveau de jeu « à la limite du scandale » selon Bruno Genesio, et pour parfaire le tout, des violences policières au stade dénoncées ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank