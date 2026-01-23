Gianni Infantino chambre les supporters anglais

Un vrai clown, ce Gianni. Présent ce jeudi à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial et interrogé sur les doutes qui entourent le Mondial 2026, le patron de la FIFA s’est dit très confiant concernant le succès de la compétition.

« Nous avons constaté que nous avons besoin d’occasions pour rassembler les gens. Nous l’avons vu au Qatar en 2022. Il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr, avant le début de la Coupe du monde. Puis le ballon s’est mis à rouler et la magie a commencé. Et c’était un merveilleux Mondial. » …

CM pour SOFOOT.com