Wesley Fofana, des Blues aux Bleus ?

En forme avec Chelsea depuis son retour de blessure, Wesley Fofana est redevenu le patron de la charnière des Blues. Si son corps ne lui joue pas de tour et que la tête suit, le défenseur de 24 ans pourrait s'ériger en alternative très crédible chez d'autres Bleus. Deux ans et demi qu'il attend ça...

Cela fait très exactement 1188 jours que Wesley Fofana est un joueur de Chelsea. En plus de trois saisons chez les Blues , il en a quasiment raté deux. C’est comme ça : les blessures ne le laisseront jamais tranquille. Un coup le genou, un autre la cuisse, puis l’ischio ou le péroné. Chez le champion du monde des clubs, Wes’ a connu toutes les tuiles : 683 jours d’infirmerie depuis son arrivée dans la capitale, le chiffre fait froid dans le dos. Pourtant, dès qu’il réapparaît, le Français a cette faculté à mettre tout le monde d’accord. Revenu d’une commotion cérébrale à la fin du mois d’octobre, l’international français de 24 ans est reparti au charbon, et Chelsea semble peu à peu retrouver de sa superbe. Si bien que sur les deux derniers matchs, mardi pour la victoire des Blues contre le FC Barcelone et ce dimanche lors du nul contre Arsenal (1-1), Wesley Fofana a montré qu’il était capable de tenir des clients comme Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou Bukayo Saka.

🚨 La paire Wesley Fofana ✖️ Trevoh Chalobah c’est : 🎽 4 matchs ❌ 1 buts encaissés 🥅 3 clean sheets 3-0 🆚 FC Barcelone 3-0 🆚 Wolverhampton 1-0 🆚 Tottenham 1-1 🆚 Arsenal Nous tenons notre charnière centrale 💪🏼⚔️ pic.twitter.com/mhslM8ffrF…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com