information fournie par So Foot • 30/11/2025 à 22:51

L'OL souffle sur Nantes et ses bougies

Bien aidé par le carton rouge reçu par Junior Mwanga avant la pause, l'OL a écrasé le FC Nantes d'Anthony Lopes (3-0) pour fêter ses 75 ans.

Lyon 3-0 Nantes

Buts : Abner (51 e ) & Satriano (70 e & 77 e ) pour Lyon

Expulsion : Mwanga (43 e ) pour Nantes …

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com