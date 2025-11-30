L'OL souffle sur Nantes et ses bougies
Bien aidé par le carton rouge reçu par Junior Mwanga avant la pause, l'OL a écrasé le FC Nantes d'Anthony Lopes (3-0) pour fêter ses 75 ans.
Lyon 3-0 Nantes
Buts : Abner (51 e ) & Satriano (70 e & 77 e ) pour Lyon
Expulsion : Mwanga (43 e ) pour Nantes …
Par Jérémie Baron pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
