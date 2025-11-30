Naples surprend Rome et titille l'AC Milan en tête du classement
AS Roma 0-1 Napoli
Buts : David Neres (36 e ) pour Naples
Le Napoli est dans le coup.…
TJ pour SOFOOT.com
Bien aidé par le carton rouge reçu par Junior Mwanga avant la pause, l'OL a écrasé le FC Nantes d'Anthony Lopes (3-0) pour fêter ses 75 ans. Lyon 3-0 Nantes Buts : Abner (51 e ) & Satriano (70 e & 77 e ) pour Lyon Expulsion : Mwanga (43 e ) pour Nantes
Un bel exemple d’esprit d’équipe. Après la victoire du RC Lens ce dimanche sur la pelouse d’Angers, qui permet aux Nordistes de passer en tête de la Ligue 1, le buteur victorieux Florian Thauvin est revenu sur un épisode qui aura marqué la semaine côté Lensois. ... Lire la suite
Chaude ambiance. Après la sixième défaite consécutive de Nice, concédée ce dimanche à Lorient (3-1), Franck Haise s’est distingué d’une décla pour le moins surprenante . Visiblement très au fait des problématiques de son équipe, le coach de 54 ans a tout simplement ... Lire la suite
Pise 0-2 Inter Buts : Lautaro Martínez (69 e et 83 e ) pour l’Inter L’Inter ne lâche pas son voisin.… TJ pour SOFOOT.com
