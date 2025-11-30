 Aller au contenu principal
Naples surprend Rome et titille l'AC Milan en tête du classement
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 22:55

AS Roma 0-1 Napoli

Buts : David Neres (36 e ) pour Naples

Le Napoli est dans le coup.…

TJ pour SOFOOT.com

  L'OL souffle sur Nantes et ses bougies
    L'OL souffle sur Nantes et ses bougies
    information fournie par So Foot 30.11.2025 22:51 

    Bien aidé par le carton rouge reçu par Junior Mwanga avant la pause, l'OL a écrasé le FC Nantes d'Anthony Lopes (3-0) pour fêter ses 75 ans. Lyon 3-0 Nantes Buts : Abner (51 e ) & Satriano (70 e & 77 e ) pour Lyon Expulsion : Mwanga (43 e ) pour Nantes

  Florian Thauvin très marqué émotionnellement après Angers-Lens
    Florian Thauvin très marqué émotionnellement après Angers-Lens
    information fournie par So Foot 30.11.2025 21:23 

    Un bel exemple d’esprit d’équipe. Après la victoire du RC Lens ce dimanche sur la pelouse d’Angers, qui permet aux Nordistes de passer en tête de la Ligue 1, le buteur victorieux Florian Thauvin est revenu sur un épisode qui aura marqué la semaine côté Lensois. ... Lire la suite

  Franck Haise : « C'est pour le maintien qu'on va se battre »
    Franck Haise : « C'est pour le maintien qu'on va se battre »
    information fournie par So Foot 30.11.2025 20:56 

    Chaude ambiance. Après la sixième défaite consécutive de Nice, concédée ce dimanche à Lorient (3-1), Franck Haise s’est distingué d’une décla pour le moins surprenante . Visiblement très au fait des problématiques de son équipe, le coach de 54 ans a tout simplement ... Lire la suite

  Lautaro Martínez porte l'Inter à Pise
    Lautaro Martínez porte l'Inter à Pise
    information fournie par So Foot 30.11.2025 19:37 

    Pise 0-2 Inter Buts : Lautaro Martínez (69 e et 83 e ) pour l’Inter L’Inter ne lâche pas son voisin.… TJ pour SOFOOT.com

