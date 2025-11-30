Franck Haise : « C'est pour le maintien qu'on va se battre »

Chaude ambiance.

Après la sixième défaite consécutive de Nice, concédée ce dimanche à Lorient (3-1), Franck Haise s’est distingué d’une décla pour le moins surprenante . Visiblement très au fait des problématiques de son équipe, le coach de 54 ans a tout simplement reconsidéré les objectifs niçois pour cette saison. « Il faut que les joueurs soient conscients d’une chose: c’est pour le maintien qu’on va se battre. C’est la réalité. On se battra, je me battrai avec ceux qui veulent se battre », a déclaré Haise aux micros de L1+.…

TJ pour SOFOOT.com