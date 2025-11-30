Florian Thauvin très marqué émotionnellement après Angers-Lens
Un bel exemple d’esprit d’équipe.
Après la victoire du RC Lens ce dimanche sur la pelouse d’Angers, qui permet aux Nordistes de passer en tête de la Ligue 1, le buteur victorieux Florian Thauvin est revenu sur un épisode qui aura marqué la semaine côté Lensois. L’international français est revenu sur la blessure de son coéquipier Jonathan Gradit , touché à l’entraînement et à priori absent pour longtemps, confiant qu’il n’en a pas dormi de la nuit entre vendredi et samedi.…
