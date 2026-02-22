 Aller au contenu principal
Wesley Fofana dénonce des insultes racistes après le nul de Chelsea face à Burnley
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 13:47

Le racisme, ce fléau qui frappe partout. Exclu face à Burnley, Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes et n’a pas hésité à dénoncer cette abomination sur ses réseaux sociaux. «  En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien » a écrit l’international français après avoir affiché quelques insultes reçues comme « Putain de singe stupide, tu devrais être mis dans un zoo à cause de ce carton rouge » ou des lignes remplies d’émojis singe.

🚨Wesley Fofana has shared DM’s of him being racially abused on Instagram.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
