Wesley Fofana dénonce des insultes racistes après le nul de Chelsea face à Burnley

Le racisme, ce fléau qui frappe partout. Exclu face à Burnley, Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes et n’a pas hésité à dénoncer cette abomination sur ses réseaux sociaux. « En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien » a écrit l’international français après avoir affiché quelques insultes reçues comme « Putain de singe stupide, tu devrais être mis dans un zoo à cause de ce carton rouge » ou des lignes remplies d’émojis singe.

AC pour SOFOOT.com