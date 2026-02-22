José Mourinho répond (presque) aux critiques après Benfica-Real

José Mourinho n’a pas vraiment cherché l’escalade dans l’affaire Vinicius-Prestianni.

Critiqué par Vincent Kompany ou encore Lilian Thuram pour son comportement en marge de cet incident survenu lors de Benfica-Real, le Special One est resté sur la retenue en marge de la facile victoire de son Benfica face à AVS (3-0) dans le cadre de la 23 e journée du championnat portugais. «Je ne souhaite pas faire de commentaire, a indiqué dans un premier temps Mourinho avant de quand même en faire un. Je répète que cela a été difficile pour tout le monde, je ne préciserai pas le degré de difficulté, mais il est évident que cela a été difficile pour tout le monde. Cependant, aujourd’hui, nous avons su faire preuve de professionnalisme et accomplir notre travail du mieux que nous pouvions.» …

AC pour SOFOOT.com