Pourquoi Djené n'aurait pas dû jouer face au Séville FC
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 15:18

En voilà un qui n’aime pas vraiment affronter l’ancien ténor de la Ligue Europa. Joueur de Getafe depuis 2017 avec près de 400 matchs de Liga au compteur, capitaine du club, Djené Dakonam a une hantise : croiser la route du Séville FC. Comme le relate le journaliste espagnol José Manuel Rodriguez, Djené avait été exclu deux fois par le passé face à la formation Blanquirroja : en 2019 pour un attentat sur Jesus Navas, en 2021 pour un gros tacle sur Lucas Ocampos.

