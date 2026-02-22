 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un supportrice de l’ESTAC est décédée lors de Troyes-Pau
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 12:07

Un supportrice de l’ESTAC est décédée lors de Troyes-Pau

Un supportrice de l’ESTAC est décédée lors de Troyes-Pau

Fin de match dramatique au stade de l’Aube. Alors que Troyes a glané trois points précieux face à Pau au terme d’un match épique, les derniers instants de la rencontre entre les deux équipes ont été marqué par un deuil : celui d’une supportice troyenne de 74 ans en tribune Vitoux selon Libération Champagne. Cette fan de l’ESTAC a fait un malaise et n’a pas pu être réanimée malgré l’intervention des secours.

Dans un communiqué publié après le coup de sifflet final, l’ESTAC écrit : « Dans ce moment douloureux, l’ensemble du club tient à adresser ses pensées les plus sincères et son soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui partageaient sa passion pour nos couleurs. L’ESTAC s’associe à la peine de ses proches et leur exprime toute sa solidarité.»

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • José Mourinho répond (presque) aux critiques après Benfica-Real
    José Mourinho répond (presque) aux critiques après Benfica-Real
    information fournie par So Foot 22.02.2026 11:51 

    José Mourinho n’a pas vraiment cherché l’escalade dans l’affaire Vinicius-Prestianni. Critiqué par Vincent Kompany ou encore Lilian Thuram pour son comportement en marge de cet incident survenu lors de Benfica-Real, le Special One est resté sur la retenue en marge ... Lire la suite

  • Des joueurs lancent des boules de neige lors d'une partie de "yukigassen" à Sobetsu, sur l'île septentrionale japonaise d'Hokkaido, le 21 février 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )
    Japon: le yukigassen, une bataille de boules de neige qui rêve d'olympisme
    information fournie par AFP 22.02.2026 11:22 

    Au pied d'un volcan en activité du nord du Japon, l'affrontement fait rage: sur le champ de bataille blanc, les cris fusent, les concurrents se toisent et les boules de neige sifflent, pour une très sérieuse partie de "yukigassen", un sport rêvant d'olympisme. ... Lire la suite

  • La forme incroyable de Federico Dimarco avec l’Inter
    La forme incroyable de Federico Dimarco avec l’Inter
    information fournie par So Foot 22.02.2026 10:45 

    Si l’Inter a provisoirement dix points d’avance sur l’AC Milan après son succès à Lecce (0-2) ce samedi, Federico Dimarco y est pour beaucoup. Sur une série de 7 victoires consécutives en Serie A, les Nerazzurri peuvent compter sur leur piston gauche de 28 ans ... Lire la suite

  • Pierre Sage après Lens-Monaco : « On a déconné »
    Pierre Sage après Lens-Monaco : « On a déconné »
    information fournie par So Foot 22.02.2026 10:09 

    La phrase fétiche des footballeurs amateurs du dimanche matin est signée Pierre Sage. Le coach du RC Lens était forcément dégoûté, ce samedi soir, après la défaite des siens à domicile face à l’ AS Monaco (2-3) alors que les Sang et Or menaient 2-0 à la 60 e minute ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank