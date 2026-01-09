Wendie Renard très agacée par un arrêté préfectoral

Une défenseure passe à l’offensive. À la veille du match de Coupe de France à Saint-Étienne, prévu samedi, la capitaine de l’OL Lyonnes, Wendie Renard, a exprimé son incompréhension face à la décision préfectorale interdisant le déplacement des supporters lyonnais.

En seizièmes de finale de la Coupe de France, les Rhodaniennes devront ainsi affronter leurs grandes rivales sans le soutien de leurs fans. Si elle comprend qu’il s’agisse d’un derby, la défenseure internationale ne cache pas son agacement dans des propos rapportés par Le Progrès : « Je trouve ça inadmissible qu’on freine un peu nos supporters. On n’a jamais eu de problème, au contraire, ce sont des supporters qui se comportent très bien. » …

JE pour SOFOOT.com