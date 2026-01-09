Javier Tebas plutot Diego Simeone que Vincius Junior

C’est une petite bagarre de mots, qui fait cependant une moyenne polémique. En conflit avec Diego Simeone pendant la demi-finale de Supercoupe d’Espagne gagnée par le Real Madrid au détriment de l’Atlético, Vinícius Junior a vu Javier Tebas prendre la défense du coach .

« Les joueurs et les entraîneurs sont soumis à beaucoup de pression pendant les matchs et il faut comprendre que ces choses arrivent, rien de plus , a ainsi estimé le président de la Liga , face aux médias. Comme le dit Simeone, ce sont des choses qui se passent sur le terrain et qui ne doivent pas être traitées autrement que comme une anecdote. » Tout dépend des termes employés……

FC pour SOFOOT.com