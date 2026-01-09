Liam Rosenior : « J’étais la risée des médias ! »

Il vient à peine de débarquer, mais il fait déjà le show : en conférence de presse durant laquelle il a été présenté en tant que nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior n’a pas attendu pour envoyer quelques mots bien (ou mal) sentis. Avec, visiblement, un peu d’amertume envers les journalistes français .

« Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’étais la risée des médias et ils disaient que mon équipe finirait dernière , a ainsi indiqué le coach des Blues , qui vient de quitter l’Alsace. J’étais un inconnu venu d’Angleterre, et nous avons terminé à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions, le bruit n’est que du bruit. » Et les paroles ne sont que de paroles……

FC pour SOFOOT.com