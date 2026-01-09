 Aller au contenu principal
Coupe du monde : Le camp de base de la France est connu
09/01/2026

Mais quelle ville a donc été choisie ? Alors que l’équipe de France se rendra cet été à la Coupe du monde 2026 (programmé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique), les joueurs savent désormais officiellement où ils dormiront : ce sera, sans aucune surprise, à Boston .

Même le nom de l’hôtel est connu, puisqu’il s’agira du Four Seasons. En revanche, les Bleus devront faire un peu de route pour aller s’entraîner : leurs installations se trouveront en effet au Babson College de Wellesley, à l’ouest de la ville et à environ une demi-heure à l’extérieur de Boston. Le temps de quelques parties de Loups Garous, quoi.…

FC pour SOFOOT.com

Sport
