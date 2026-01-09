Le Borussia Dortmund miraculé et incapable de gérer ses avantages

Eintracht Francfort 3-3 Borussia Dortmund

Buts : Uzun (22 e , SP), Ebnoutalib (71 e ) et Dahoud (90 e +2) pour l’Eintracht Francfort // Beier (10 e ), Nmecha (68 e ) et Chukwuemeka (90 e +5) pour le Borussia Dortmund

Un quart d’heure. Tel est le temps durant lequel le Borussia Dortmund a mené sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce vendredi soir, alors qu’il a pourtant fait la différence à deux reprises avant de concéder… un nul complètement fou, tandis qu’il a également frôlé la défaite. À l’occasion de la seizième journée de Bundesliga, les visiteurs ont en effet ouvert le score au bout de dix minutes par Maximilian Beier (sur un centre signé Julian Ryerson) et ont repris les devants après l’heure de jeu via un poteau rentrant de Felix Nmecha. Sauf que, leurs adversaires se montrant incapables de protéger leur avance malgré leur statut de favoris, les locaux ont répondu à chaque fois.…

FC pour SOFOOT.com