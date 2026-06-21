Welcome to Téhérangeles

Los Angeles abrite la plus importante communauté iranienne hors d'Iran, estimée entre 500 000 et 700 000 personnes dans le sud de la Californie. Au-delà du terrain, que se passe-t-il dans les tribunes et dans la ville pour les débuts de la Coupe du monde ? Sous quels drapeaux les supporters soutiennent leur équipe ? Reportage à « Téhérangeles ».

Quiconque habite à Los Angeles sait que Westwood, l’un des quartiers prisés du « West Side », est le siège de la communauté irano-américaine. À tel point qu’on le surnomme « Téhérangeles ». Commerces, restaurants et enseignes de toutes sortes sont parfois indiqués en farsi, et des milliers de personnes se réunissent là, à deux pas de l’université UCLA, pour manifester leur opposition au régime de la République islamique.

Pourtant, Téhérangeles est étonnamment vide en ce lundi soir. Pas de supporters en maillot dans les rues. On passe d’un restaurant à l’autre parmi ceux qui étaient indiqués sur les réseaux sociaux comme retransmettant sans doute le match. Une, deux, trois échoppes : fermées, ou ne diffusant pas la rencontre. Adlee Efraim, un ami irano-américain qui nous accompagne : « J’ai appelé six amis compatriotes pour trouver une bonne adresse, mais ils sont tous allés au stade. » Car aujourd’hui, c’est ici que l’équipe d’Iran débute son Mondial, au SoFi Stadium de Los Angeles, où elle rencontre la Nouvelle-Zélande. Et c’est ici qu’elle défiera également la Belgique ce dimanche.…

Par Yann Perreau, à Los Angeles pour SOFOOT.com