Benfica en colle sept en championnat

Sept une véritable démonstration. Après son nul inaugural à domicile contre Academico Viseu (2-2) le 9 août, Benfica a remis les points sur le i et les barres sur les 7 en étrillant Casa Pia à l’extérieur avec notamment une performance exceptionnelle de Vangelis Pavlidis pour la 2e journée de championnat. Le Grec s’est illustré en inscrivant un triplé… en seulement sept minutes en seconde période (47 e , 49 e , 54 e ). Il avait déjà marqué lors de la première journée à domicile.

Contre Casa Pia, les Lisboètes n’avaient visiblement pas de temps à perdre puisqu’ ils ont ouvert le score dès la troisième minute grâce à Gianluca Prestianni, qui avait fait parler de lui ses derniers mois pour ses insultes racistes et homophobes envers Vinicius Junior en Ligue des champions. Rafa Silva (14 e ) et Jhon Duran (61 e ), qui découvre à 22 ans un septième pays, ont à leur tour marqué, tout comme Lawrence Ofori… contre son camp (58 e ). Avec ce festival offensif, Benfica est provisoirement quatrième du championnat portugais, avec quatre points, derrière Arouca, Porto et Maritimo.…

LL pour SOFOOT.com