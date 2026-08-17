Aubameyang réussit ses débuts persos avec La Corogne

Ça ne pouvait pas commencer autrement. Pour son premier match avec le Deportivo La Corogne en Liga, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert son compteur lundi soir à domicile face à Elche (1-1) et a été désigné homme du match bien qu’il n’ait pas réussi à éviter le match nul à son club, de retour dans l’élite cette saison.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a régalé avec un enchaînement petit contrôle du pied, frappe du pied gauche à la 21 e minute pour débloquer la rencontre et faire exulter le public du Depor qui n’avait plus connu la première division espagnole depuis huit ans. …

LL pour SOFOOT.com