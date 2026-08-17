Ancien défenseur, Niklas Süle se régale en D9 allemande... en jouant en attaque

La retraite parait si paisible pour Niklas Süle. Quelques mois après avoir annoncé la fin de sa carrière professionnelle en mai dernier, l’Allemand avait finalement changé d’avis pour rejoindre le SV Tiefenbach en neuvième division dans son pays… et depuis, il vit sa meilleur vie .

L’ancien défenseur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a même décidé de changer de poste pour s’essayer en attaque, puis au milieu. Et ça a plutôt bien marché pour lui puisqu’il a même marqué face au SG Kirchardt. Malheureusement, le but de Süle n’a pas suffi à son équipe, sèchement battue 7 buts à 2.…

LL pour SOFOOT.com