Le n°3 de la FIFA, Français, limogé après ses critiques contre Infantino

Ah la FIFA, cette si belle démocratie ! Selon des informations de The Athletic confirmées par L’Équipe, le Français Kevin Lamour, numéro 3 de la FIFA, a été démis de ses fonctions de directeur des opérations au sein de l’instance mondiale lundi… quelques semaines à peine après avoir publiquement taclé Gianni Infantino en raison de son projet – finalement avorté – d’ouvrir la Fifa à des investisseurs privés.

« Il s’agit du projet d’une seule personne. Non seulement ce projet ne doit pas aboutir, mais le moment est venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. S i cela signifie que je perds mon emploi, qu’il en soit ainsi » , avait réagi le Français fin juillet.…

Ll pour SOFOOT.com