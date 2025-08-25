Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »
Après Tom Brady, Rúben Amorim passe à la poêle du cuistot Wayne Rooney.
Ce dimanche, Manchester United pensait tenir sa première victoire de la saison contre Fulham grâce à la tête de Leny Yoro sur corner. Finalement, le but de l’égalisation, signé Emile Smith-Rowe à la 73 e minute, a ruiné les espoirs des Red Devils . Avec un point en deux matchs, les hommes de Rúben Amorim sont en difficulté dès la deuxième journée de championnat. Cette situation comptable a une nouvelle fois provoqué de nombreux débats chez les anciennes gloires du club. …
MBC pour SOFOOT.com
