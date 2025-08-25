 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 11:35

Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »

Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »

Après Tom Brady, Rúben Amorim passe à la poêle du cuistot Wayne Rooney.

Ce dimanche, Manchester United pensait tenir sa première victoire de la saison contre Fulham grâce à la tête de Leny Yoro sur corner. Finalement, le but de l’égalisation, signé Emile Smith-Rowe à la 73 e minute, a ruiné les espoirs des Red Devils . Avec un point en deux matchs, les hommes de Rúben Amorim sont en difficulté dès la deuxième journée de championnat. Cette situation comptable a une nouvelle fois provoqué de nombreux débats chez les anciennes gloires du club.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot
    Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot
    information fournie par So Foot 25.08.2025 12:25 

    C’est pas le Real, c’est Marseille bébé. En réaction à la victoire de son équipe contre le Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte pour un retour d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la ... Lire la suite

  • Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 en Bleus
    Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 en Bleus
    information fournie par So Foot 25.08.2025 12:14 

    Si toute la France est, à juste titre, sous le charme du retour des glorieux champions du monde 2018 en Ligue 1, et qu'Olivier Giroud reste un formidable avant-centre, il est important de ne pas s'enflammer. À moins de 300 jours de la Coupe du monde 2026, les sentiments ... Lire la suite

  • Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique
    Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique
    information fournie par So Foot 25.08.2025 12:08 

    Arriba, arriba Mexico. Mi-août, Allan Saint-Maximin s’était engagé avec les Mexicains du Club América pour deux saisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancien de Newcastle a réalisé des débuts en fanfare sur la pelouse de l’Atlas à Guadalajara. Entré à l’heure ... Lire la suite

  • Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco
    Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco
    information fournie par France 24 25.08.2025 11:49 

    Auteur d'un but à quelques minutes de la fin d'un match frustrant entre Lille et Monaco, Olivier Giroud permet à Lille de décrocher une première victoire en championnat cette saison. Le Français confie vouloir continuer à jouer un rôle de "grand frère" dans sa ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank