Lukas Podolski rachete des parts de son club d’enfance
Racheter un bout de son enfance.
À force d’ouvrir des kebabs et de distribuer des pralines du gauche, on pensait que Lukas Podolski avait déjà trouvé sa reconversion : nourrir les gens avant, pendant et après les matchs. Mais non. À 40 balais, l’Allemand d’origine polonaise vient encore de surprendre tout le monde en rachetant 8,3 % du Górnik Zabrze , devenant le deuxième actionnaire du club où il traînait ses rêves de gamin et où il évolue toujours (11 apparitions cette saison).…
MH pour SOFOOT.com
