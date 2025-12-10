Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues
Après avoir vu la MSN de dos, pourquoi ne pas prendre la roue de la NSN.
Andrés Iniesta a passé une tête à la présentation de l’équipe cycliste NSN Cycling Team ce mardi 9 décembre. Petite mise en contexte : l’ancien milieu barcelonais est l’un des cofondateurs de l’agence sportive et de divertissement NSN (pour Never Say Never), qui s’est associée à la plateforme d’investissement suisse Stoneweg fin novembre afin de reprendre l’équipe d’Israël Premier-Tech . Cette formation avait été vivement contestée par des militants pro-palestiniens lors du Tour d’Espagne il y a quelques mois.…
CMF pour SOFOOT.com
