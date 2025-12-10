 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 18:36

Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Après avoir vu la MSN de dos, pourquoi ne pas prendre la roue de la NSN.

Andrés Iniesta a passé une tête à la présentation de l’équipe cycliste NSN Cycling Team ce mardi 9 décembre. Petite mise en contexte : l’ancien milieu barcelonais est l’un des cofondateurs de l’agence sportive et de divertissement NSN (pour Never Say Never), qui s’est associée à la plateforme d’investissement suisse Stoneweg fin novembre afin de reprendre l’équipe d’Israël Premier-Tech . Cette formation avait été vivement contestée par des militants pro-palestiniens lors du Tour d’Espagne il y a quelques mois.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié
    Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié
    information fournie par So Foot 10.12.2025 19:32 

    Adi peut se sentir moins seul. La défaite nantaise le week-end dernier à Lens était donc celle de trop pour la famille Kita et le board du FC Nantes, qui a décidé de se séparer de Luis Castro ce mercredi, annonce Ouest France ce mercredi. Sous le technicien portugais ... Lire la suite

  • Un premier club français éliminé en Youth League
    Un premier club français éliminé en Youth League
    information fournie par So Foot 10.12.2025 19:06 

    Nantes U19 2-3 Maccabi Haïfa U19 Buts : Gautier (41 e ) et Dago (90 e ) pour les Canaris // Karagola (4 e ), Grimberg (79 e ) et Levy (83 e ) pour le Maccabi Les jeunes Canaris ne verront pas les phases finales.… TJ pour SOFOOT.com

  • Lukas Podolski rachete des parts de son club d’enfance
    Lukas Podolski rachete des parts de son club d’enfance
    information fournie par So Foot 10.12.2025 18:22 

    Racheter un bout de son enfance. À force d’ouvrir des kebabs et de distribuer des pralines du gauche, on pensait que Lukas Podolski avait déjà trouvé sa reconversion : nourrir les gens avant, pendant et après les matchs. Mais non. À 40 balais, l’Allemand d’origine ... Lire la suite

  • Chelsea craque pour un prodige de D3 du Burkina Faso
    Chelsea craque pour un prodige de D3 du Burkina Faso
    information fournie par So Foot 10.12.2025 18:02 

    Encore une recrue pour la Ligue des talents ? Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank