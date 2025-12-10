Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Après avoir vu la MSN de dos, pourquoi ne pas prendre la roue de la NSN.

Andrés Iniesta a passé une tête à la présentation de l’équipe cycliste NSN Cycling Team ce mardi 9 décembre. Petite mise en contexte : l’ancien milieu barcelonais est l’un des cofondateurs de l’agence sportive et de divertissement NSN (pour Never Say Never), qui s’est associée à la plateforme d’investissement suisse Stoneweg fin novembre afin de reprendre l’équipe d’Israël Premier-Tech . Cette formation avait été vivement contestée par des militants pro-palestiniens lors du Tour d’Espagne il y a quelques mois.…

CMF pour SOFOOT.com