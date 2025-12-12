 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wayne Rooney revient sur les menaces lors de son transfert d’Everton à Manchester United
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 14:28

Wayne Rooney revient sur les menaces lors de son transfert d’Everton à Manchester United

Wayne Rooney revient sur les menaces lors de son transfert d’Everton à Manchester United

Sacré accueil.

Wayne Rooney l’affirme : quitter Everton pour Manchester United en 2004 ne s’est pas fait sans fracas. L’ancien attaquant de 40 ans a confié avoir reçu des menaces de mort lorsqu’il a quitté son club formateur à 18 ans, lors du dernier épisode de l’émission The Wayne Rooney Show sur BBC .

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin-Vonn retrouve la victoire sept ans plus tard, à deux mois des JO
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:28 

    Lindsey Vonn a frappé un grand coup vendredi à Saint-Moritz (Suisse) en remportant sur la descente sa première victoire en Coupe du monde depuis 2018, devenant à 41 ans, et moins d'un an après son retour à compétition, la skieuse la plus âgée à s'imposer sur le ... Lire la suite

  • Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste
    Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste
    information fournie par So Foot 12.12.2025 12:57 

    Attention, nouvelle règle. Malgré une meilleure attitude en Ligue des champions, le Real Madrid s’est incliné à domicile ce mercredi face à Manchester City (1-2). Annoncé sur le départ en cas de contre-performance, Xabi Alonso est pourtant toujours sur le banc ... Lire la suite

  • Un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il vraiment possible ?
    Un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il vraiment possible ?
    information fournie par So Foot 12.12.2025 12:52 

    Dans un entretien à L'Equipe , Karim Benzema a ouvert la porte à un come-back sous le maillot bleu. Une déclaration en forme d'obligation morale qui ne devrait pourtant pas être suivie de conséquences. Du haut de ses 37 ans (38 la semaine prochaine), Karim Benzema ... Lire la suite

  • Arne Slot met la balle dans le camp de Mohamed Salah
    Arne Slot met la balle dans le camp de Mohamed Salah
    information fournie par So Foot 12.12.2025 12:44 

    We listen and we don’t judge. Le torchon brûle entre Mohamed Salah et Liverpool. Après avoir été mis sur le banc trois fois d’affilée , la légende des Reds est montée au créneau le week-end dernier. « J’ai l’impression que le club me trahit. On dirait que quelqu’un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank