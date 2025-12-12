Wayne Rooney revient sur les menaces lors de son transfert d’Everton à Manchester United
Sacré accueil.
Wayne Rooney l’affirme : quitter Everton pour Manchester United en 2004 ne s’est pas fait sans fracas. L’ancien attaquant de 40 ans a confié avoir reçu des menaces de mort lorsqu’il a quitté son club formateur à 18 ans, lors du dernier épisode de l’émission The Wayne Rooney Show sur BBC . …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
