Luis Enrique explique pourquoi il ne parle jamais d’arbitrage
Silence radio.
À l’inverse de beaucoup d’acteurs du football français, Luis Enrique ne passe presque jamais au bureau des plaintes sur les questions d’arbitrage . Pas de grosse colère, pas de SMS à Alexander Ceferin. Au mieux, un petit mot lorsque son gardien se fait arracher la joue par un crampon ou prend un gros tacle sur la cheville.…
CDB pour SOFOOT.com
