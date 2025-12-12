 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi voit un potentiel de Ballon d’or chez Mason Greenwood
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 15:19

Roberto De Zerbi voit un potentiel de Ballon d’or chez Mason Greenwood

Roberto De Zerbi voit un potentiel de Ballon d’or chez Mason Greenwood

Joue-la comme JPP 91.

Mason Greenwood est en grande forme depuis le début de saison. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs TCC , l’Anglais a notamment marqué les esprits grâce à sa grande performance contre l’Union saint-gilloise en Ligue des champions, avec un beau doublé et un dernier but qui n’a pas manqué de rappeler celui de Didier Drogba contre Newcastle aux nostalgiques .…

VM pour SOFOOT.com

