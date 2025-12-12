Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste
Attention, nouvelle règle.
Malgré une meilleure attitude en Ligue des champions, le Real Madrid s’est incliné à domicile ce mercredi face à Manchester City (1-2). Annoncé sur le départ en cas de contre-performance, Xabi Alonso est pourtant toujours sur le banc madrilène . Le coach espagnol a d’ailleurs été largement soutenu par ses joueurs à la fin de la rencontre.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
