Wayne Rooney gagne un trophée

Pas de verre de whisky pour fêter ça, Wayne. À défaut d’être devenu un entraîneur de renom, Wayne Rooney s’est construit une réputation à la télévision. Pour honorer sa brillante Coupe du monde 2026 au micro de la BBC, le légendaire numéro 10 de Manchester United a été élu consultant de l’année en Angleterre lors des Broadcast Sport Awards , une cérémonie de prix pour récompenser les personnalités de la télé sportive outre-Manche.

« J’ai trouvé que c’était nul »

Cette distinction obtenue cette semaine récompense, entre autres, le franc-parler de Rooney. En témoigne son commentaire sur le spectacle organisé à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026 : « Mon moment préféré du halftime show ? C’est quand ça s’est terminé. J’aime beaucoup les artistes, mais j’ai trouvé que c’était nul » , affirmait-il sans vergogne au micro de la BBC après le show de Madonna, BTS, Shakira ou encore Justin Bieber.…

MBC pour SOFOOT.com