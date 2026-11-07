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Un joueur prêté par Rennes veut qualifier Santander en « conférence de presse »
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 10:34

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Un joueur prêté par Rennes veut qualifier Santander en « conférence de presse »

Un joueur prêté par Rennes veut qualifier Santander en « conférence de presse »

La masterclass de la semaine. Prêté au Racing Santander par le Stade rennais cette saison, Yassir Zabiri a évoqué ses rêves dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Avec le club espagnol, le Marocain « espère se qualifier en Ligue des champions, en Ligue Europa ou en conférence de presse, inchallah. » Oui, vous avez bien lu « conférence de presse » et non « Ligue Conférence. »

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