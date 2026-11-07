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Bruno Genesio rigole avec ses joueurs de l'OM
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 10:59

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Bruno Genesio rigole avec ses joueurs de l'OM

Bruno Genesio rigole avec ses joueurs de l'OM

Gouirira qui rira le dernier. L’Olympique de Marseille reste sur trois victoires de suite et l’ambiance semble être un peu plus détendue à la Commanderie. Preuve en est, l’unique buteur des Phocéens contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, Amine Gouiri, a brossé un portrait élogieux de son entraîneur Bruno Genesio. Chez Ligue 1+ avant le brûlant Lens-Marseille dimanche, celui qui avait déjà connu Pep Genesio au Stade rennais le décrit comme « quelqu’un de très calme, de très positif avec ses joueurs.»

« Quand tu ne fais pas les choses comme il le veut, il sévit »

L’international algérien affirme « qu’il rigole avec tout le monde.» Cela dit, le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison ajoute « qu’il ne faut pas se moquer de lui.» « S’il prend une décision, il peut ne pas revenir dessus » , déclare-t-il avant d’affirmer que « quand tu ne fais pas les choses comme il le veut, il sévit. »

MBC pour SOFOOT.com

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