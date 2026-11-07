Bruno Genesio rigole avec ses joueurs de l'OM

Gouirira qui rira le dernier. L’Olympique de Marseille reste sur trois victoires de suite et l’ambiance semble être un peu plus détendue à la Commanderie. Preuve en est, l’unique buteur des Phocéens contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, Amine Gouiri, a brossé un portrait élogieux de son entraîneur Bruno Genesio. Chez Ligue 1+ avant le brûlant Lens-Marseille dimanche, celui qui avait déjà connu Pep Genesio au Stade rennais le décrit comme « quelqu’un de très calme, de très positif avec ses joueurs.»

« Quand tu ne fais pas les choses comme il le veut, il sévit »

L’international algérien affirme « qu’il rigole avec tout le monde.» Cela dit, le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison ajoute « qu’il ne faut pas se moquer de lui.» « S’il prend une décision, il peut ne pas revenir dessus » , déclare-t-il avant d’affirmer que « quand tu ne fais pas les choses comme il le veut, il sévit. » …

MBC pour SOFOOT.com