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Le père de Neymar a trouvé du travail
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 09:41

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Le père de Neymar a trouvé du travail

Le père de Neymar a trouvé du travail

Au boulot comme diraient Sarah Saldmann et François Ruffin. Le papa de Neymar a été embauché par Santos. Surnommé « Neymar Pai » au Brésil, le daron de la star brésilienne devient directeur général du club de l’État de São Paulo. Vendredi, Santos a officialisé sa nomination au sein du club où son fils évolue toujours.

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