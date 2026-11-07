Le père de Neymar a trouvé du travail
Au boulot comme diraient Sarah Saldmann et François Ruffin. Le papa de Neymar a été embauché par Santos. Surnommé « Neymar Pai » au Brésil, le daron de la star brésilienne devient directeur général du club de l’État de São Paulo. Vendredi, Santos a officialisé sa nomination au sein du club où son fils évolue toujours.
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