Michael Carrick se dit influencé par Sir Alex Ferguson

The Carrick time ? En sursis ces dernières semaines, Michael Carrick s’est donné de l’air grâce à la victoire des siens contre l’AS Rome en milieu de semaine. Avant de chercher à confirmer ce regain de forme contre Aston Villa ce dimanche, l’entraîneur de Manchester United est revenu sur l’influence de Sir Alex Ferguson en conférence de presse.

« Cela fait 40 ans cette semaine qu’il est arrivé et l’impact qu’il a eu, tout ce qu’il a mis en place pour faire progresser le club pendant toutes ces années et tout ce qu’il a laissé pour que d’autres poursuivent son œuvre. C’est incroyable » , affirme le technicien anglais dans des propos tirés d’une vidéo de Sky Sports. Carrick a aussi raconté les dessous de sa relation avec le coach aux 1 500 matchs sur le banc des Red Devils . « Maintenant, je suis probablement plus proche de lui et je lui parle davantage que lorsque j’étais joueur. Les relations évoluent avec le temps. » …

MBC pour SOFOOT.com