Washington souhaite voir le FMI faire plus contre les "politiques provoquant des distorsions"

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé mercredi le Fonds monétaire international (FMI) à jouer un rôle accru pour lutter contre les "politiques provoquant des distorsions" économiques, une manière indirecte de se référer aux politiques économiques de la Chine.

"Les responsables politiques partout dans le monde ont de difficiles échanges sur la manière dont peut fonctionner correctement un système basé sur le marché lorsqu'ils sont confrontés aux politiques de certaines économies ayant un effet sur la concurrence", a déclaré M. Bessent dans un communiqué.

Le secrétaire au Trésor n'assiste pas cette année aux réunions du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiennent à Bangkok, alors même que son pays préside le G20.

Une réunion du G20 doit se tenir jeudi en marge des réunions annuelles, et sera présidée par la sous-secrétaire au Trésor, Erin Browne.

Selon M. Bessent, l'une des missions du Fonds est de lutter contre ce type de politique et leurs effets négatifs sur l'économie mondiale, ajoutant que selon lui, le FMI devait "faire entendre sa voix sur le sujet essentiel, au risque d'être marginalisé".

Le FMI a régulièrement rappelé ces dernières années que les forts déséquilibres, notamment commerciaux, avaient un impact négatif, citant la balance commerciale fortement excédentaire de la Chine.

L'institution, basée à Washington, évoque la nécessité pour Pékin de développer son marché intérieur afin de prendre le relais de ses exportations pour maintenir sa croissance, des recommandations qui n'ont jusqu'ici cependant été suivies qu'à la marge.

Pour Scott Bessent, il importe que le FMI renforce son "analyse et engagement concernant le rôle des politiques" remettant en cause la libre concurrence.

Il a appelé la Banque mondiale à se concentrer sur les secteurs essentiels au développement et à l'industrialisation, "parmi lesquels l'accès à une énergie fiable et abordable".

La Banque a mis en place un programme visant à apporter de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne, d'ici à 2030.