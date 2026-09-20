Washington s'apprête à imposer des sanctions contre la Cour pénale internationale - WSJ

L'administration américaine s'apprête à imposer des sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), rapporte dimanche le Wall Street Journal, citant des responsables.

Dans le cadre de ces sanctions, la plupart des opérations avec la CPI seront interdites d'ici six à sept mois, précise le quotidien américain, à l'appui de documents qu'il a consultés.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat cette information.

(Reportage Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Claude Chendjou)