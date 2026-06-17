Warsh, de la Fed, annonce la création de nouveaux groupes de travail chargés d'étudier les opérations de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Warsh profite de sa première conférence de presse pour annoncer la création de groupes de travail au sein de la Fed

* Les mesures prises par Warsh ne laissent entrevoir aucun changement imminent dans les politiques de la Fed en matière de bilan

* Warsh espère que les groupes de travail rendront leur rapport d'ici la fin de l'année

(Refonte et ajout de détails dans l'ensemble du texte) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a annoncé mercredi un vaste projet visant à réexaminer les aspects clés de l'élaboration de la politique monétaire de la banque centrale, une initiative qui laisse entendre que toute modification à court terme de la manière dont la Fed gère son immense portefeuille d'obligations n'est pas pour demain.

“Je nomme un groupe de travail dans chacun des cinq domaines essentiels à la conduite générale de la politique monétaire”, a déclaré M. Warsh lors d’une conférence de presse à l’issue de la première réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) consacrée à la fixation des taux d’intérêt et tenue sous sa présidence.

“Je m’attends à ce que ces groupes de travail commencent leurs travaux dans les deux prochaines semaines, et nous commencerons à recevoir davantage d’informations de leur part, ainsi qu’une meilleure idée de leur vision des choses, à partir de l’automne; j’espère que la plupart d’entre eux, voire tous, auront achevé leurs travaux d’ici la fin de l’année”, a précisé M. Warsh. “Pour chacun de ces groupes de travail indépendants, je fais appel à certains des meilleurs experts, tant au sein de la profession économique qu’en dehors”, a-t-il ajouté.

Ces groupes d’experts se pencheront sur l’approche de la Fed en matière d’inflation, sur sa communication, sur l’utilisation des données économiques, ainsi que sur la productivité et le marché de l’emploi.

L’un de ces groupes de travail se penchera également sur une question qui estau cœur des divergences entre M. Warsh et la banque centrale.

LES PROBLÈMES DU BILAN M. Warsh, qui a été gouverneur de 2005 à 2011, déplore depuis longtemps l’ampleurprise par le bilan de la Fed, affirmant – ce qui suscite une controverse considérable – que la Fed détient désormais trop d’obligations et que cela nuit à l’économie. Warsh estime que les importantes réserves d’obligations détenues par la Fed, acquises en période de crise économique, faussent les signaux du marché et poussent la Fed à prendre des décisions qu’il vaudrait mieux laisser aux élus.

Un certain nombre de responsables actuels de la Fed et de nombreux économistes rétorquent que le système actuel utilisé par la Fed pour mettre en œuvre sa politique monétaire fonctionne très bien pour contrôler les taux à court terme et que l’idée selon laquelle les marchés seraient faussés n’est pas exacte.

Warsh a semblé accorder un peu de répit au statu quo concernant les questions relatives au bilan de la Fed, le communiqué du FOMC indiquant que “le Comité a réaffirmé sa politique consistant à maintenir des réserves abondantes dans le système bancaire”.

La Fed a annoncé la semaine dernière qu’elle continuerait à acheter des bons du Trésor au cours du mois prochain dans le cadre d’une mesure technique visant à renforcer les réserves afin de maintenir le contrôle des taux à court terme, ce qui contribuera à l’augmentation du volume des avoirs de la Fed. On ignore combien de temps ces achats se poursuivront, les responsables de la Fed de New York précisant que les achats futurs dépendront des conditions du marché.

La Fed a eu recours à des achats massifs d’obligations pour stabiliser les marchés en difficulté et renforcer le pouvoir de relance de la politique monétaire lorsque son objectif de taux d’intérêt à court terme est fixé à des niveaux proches de zéro. Elle s’estégalement dotée d’une panoplie d’outils pour contrôler les taux, qui reposent sur le fait que le système financier détienne des montants très importants de liquidités.

Les avoirs de la Fed ne peuvent diminuer que dans une certaine mesure avant que le resserrement des conditions sur le marché monétaire ne commence à entraîner une volatilité indésirable sur ce marché, ce qui limite l’ampleur de la réduction globale de ces avoirs. De nombreux observateurs s’attendent à ce que des modifications des règles de liquidité puissent permettre une réduction notable de la taille des avoirs de la Fed, mais rares sont ceux qui souhaitent voir un retour à la manière dont la Fed menait sa politique monétaire il y a 20 ans.

Les experts estiment que toute modification importante du bilan de la Fed prendra un certain temps à se concrétiser, compte tenu de la complexité du système.