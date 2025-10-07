Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du monde est clairement un objectif »

United States of Emeryca.

Après un début de saison mitigé avec son club, Warren Zaïre-Emery n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour la trêve internationale . Convoqué avec les Espoirs, le milieu parisien n’a pas vécu cette convocation comme une rétrogradation. « Je le vis bien. Ça va me permettre de retrouver mes amis, de prendre du plaisir et du temps de jeu. Quand on t’appelle, peu importe la catégorie, ça ne se refuse pas » , a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi.…

CDB pour SOFOOT.com