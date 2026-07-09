Warren Zaïre-Emery : apprendre, attendre et prétendre

Comme à l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery est coincé entre deux mondes : celui des recalés et celui des heureux élus. Cantonné au statut de coiffeur du groupe bleu aux États-Unis, il est condamné à prendre son mal en patience, devant jongler entre implication et frustration. Un rôle pas facile à gérer mais qui ne doit pas le décourager pour autant.

Quel est le point commun entre Eliaquim Mangala, Rémy Cabella, Lucas Digne, Christophe Jallet, Morgan Schneiderlin, Adil Rami, Léo Dubois, Kurt Zouma, Wissam Ben Yedder, Benjamin Pavard, Ferland Mendy, Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté et Warren Zaïre-Emery ? Tous ces athlètes de haut niveau (hors gardiens de but) ont été laissés à l’ombre du banc de touche pendant l’entièreté d’un tournoi international sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France. Avec la Coupe du monde en cours, ils pourraient potentiellement être rejoints par Lucas Hernandez, N’Golo Kanté… et Warren Zaïre-Emery. Si rien ne bouge, le gamin de Montreuil deviendrait donc le seul joueur de l’ère DD à faire donc le doublé.

Vis ma vie de réserviste

Que les listes comprennent 23, 25 ou 26 noms, le problème restera toujours le même : un groupe sera toujours régi par une hiérarchie, faisant le distinguo entre les titulaires indiscutables, les mecs qui peuvent s’inviter dans le onze, les soldats de la rotation et les types au bout du banc. Une société à l’échelle d’une équipe de foot. Les membres de la dernière classe citée, piliers de ceux qu’on désigne vulgairement comme « les coiffeurs », forment alors une masse informe, portent la chasuble comme une seconde peau, n’ont même pas à faire quelques talons-fesses pour rester à température, et peuvent remercier la FIFA d’avoir changé son protocole d’avant-match pour avoir le droit de fouler la pelouse en full kit . Des éléments de décor, pour parler cru. Plus tard, quand seront parus les récits de l’épopée tricolore (victorieuse ou non), on apprendra leur rôle en coulisse, leur travail de l’ombre, qu’ils soient ambianceurs de vestiaires, manieurs d’extincteur ou simples sparring-partners.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com