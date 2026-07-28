Quand Mario Lemina a demandé à Wolverhampton de recruter son petit frère

Pas touche au petit frère. En décembre 2023, Mario Lemina, son frère Noha et leur famille ont perdu leur père . Une épreuve très difficile pour eux, mais surtout pour le benjamin, qui évoluait alors à la Sampdoria, en deuxième division italienne.

Dans une interview accordée à Canal+ Afrique, Mario Lemina confie que « c’était dur de voir son petit frère souffrir comme ça. Noha, c’était le dernier. Son père, c’était sa boussole, son confident. Il était tout le temps avec lui. » Une situation qui a poussé le grand frère à réagir. …

EM pour SOFOOT.com