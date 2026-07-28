Javier Tebas en remet une couche sur Gianni Infantino

Le récidiviste. Quelques jours après avoir fustigé un « système pourri jusqu’à la moelle » ayant pour finalité de « détruire l’industrie du foot » , Javier Tebas, président de la Liga, s’en est de nouveau pris à Gianni Infantino , lundi. Alors que le boss de la FIFA s’est félicité de la réussite du Mondial 2026, l’Espagnol est monté au créneau, dans son style habituel mêlant offensivité du Barça et rugosité de Getafe.

« Un message pathétique »

« Gianni Infantino a publié un message pathétique sur son compte Instagram et sur les comptes de la FIFA » , a-t-il d’abord écrit, balayant d’un revers de main les louanges de Gianni envers Infantino himself .…

EL pour SOFOOT.com