Luis Díaz s’affiche avec le président colombien d’extrême droite

C’est un ailier droit, en fait ? Après un Mondial 2026 raté à titre individuel, Luis Díaz n’a pas trouvé mieux pour se racheter que d’aller faire copain-copain avec Abelardo de la Espriella . Tout fraichement élu président de la Colombie, ce dernier est une figure majeure de l’extrême droite locale.

Pro-Milei, auteur de propos homophobes et misogynes…

Malgré un positionnement pro-Javier Milei, une volonté d’établir une alliance avec les États-Unis et Israël, des propos homophobes et misogynes ou encore un désintérêt complet pour la cause climatique, l’attaquant du Bayern s’est affiché tout sourire à ses côtés. Sur ses réseaux sociaux, le politicien n’a pas manqué l’occasion de publier des images de cette visite royale . L’une d’elle montre même le joueur et le néo-président réaliser un salut militaire. Tout va bien……

EL pour SOFOOT.com