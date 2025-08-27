Warren Zaïre-Emery a toujours la cote selon le CIES
Surprise, surprise.
L’Observatoire du football du CIES a publié lundi son classement des meilleurs joueurs de moins de 20 ans depuis le début de l’année 2025. Sans surprise, c’est le crackito espagnol Lamine Yamal qui domine les débats, suivi de son pote de la Masia et coéquipier en club Pau Cubarsí . Mais la curiosité vient de la troisième place où l’on retrouve Warren Zaïre-Emery . Le milieu du PSG de 19 ans, loin d’avoir mis tout le monde d’accord cette saison, se retrouve sur le podium.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer