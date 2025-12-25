Walid Regragui répond aux critiques après les débuts timides du Maroc

Ayez confiance.

La pression est immense sur la sélection marocaine, qui fait partie des grandes favorites de la CAN , organisée à domicile. Alors que les Lions de l’Atlas débutent le tournoi par une première période poussive face aux Comores, les doutes sont nombreux malgré la victoire. « On a des problèmes face au bloc bas, on n’est pas parfaits. Mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les solutions, on en a trouvé , a tenu à rappeler Walid Regragui à la veille du deuxième des siens match face au Mali. Après pour la perfection, la progression que nous demande le public marocain, il faudrait que le match soit réglé à la mi-temps. Mais ça ne sera presque jamais le cas, parce qu’aujourd’hui, les équipes de très haut niveau savent s’adapter. » …

TB pour SOFOOT.com