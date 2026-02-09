 Aller au contenu principal
OM : et les joueurs dans tout ça ?
09/02/2026

Le travail de Roberto De Zerbi, l’instabilité de l’effectif ou encore l’arbitrage : les raisons avancées pour expliquer les désillusions sont nombreuses ces dernières semaines à Marseille. Mais la dernière déroute face au PSG est avant tout celle des joueurs, complètement dépassés par les événements sur la pelouse du Parc des Princes.

« Je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Medhi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et un différent à Lens ou Rennes. » Totalement dépité, Roberto De Zerbi n’avait pas d’explication à donner aux journalistes (ni à ses supporters) dans les coursives du Parc des Princes, après la déroute historique des siens dans le Classique. Si l’omnipotent triumvirat a sa part de responsabilité et sera attendu au tournant, la déroute est avant tout celle des joueurs. De Leonardo Balerdi, capitaine abandonné, à Mason Greenwood, star à côté de ses pompes, incapable de tirer son équipe vers le haut, la copie rendue est catastrophique.

Opération portes ouvertes

Cinq buts encaissés, quatre poteaux et des occasions concédées à la pelle… Rarement une défense de Ligue 1 sera apparue autant en difficulté tout au long d’une rencontre, laissant une impression de fébrilité à chaque offensive adverse. Pourquoi évoluer aussi haut au vu des immenses difficultés à couvrir la profondeur face aux flèches parisiennes ? Pourquoi aligner une défense à cinq en connaissant ses lacunes ? Où sont passés l’engagement et le sens du duel étalés en septembre dernier au Vélodrome ? Des questions de plus en plus lancinantes, mais toujours sans réponses. « Il n’y a pas d’explication. On a fait une partie indigne, on ne cherche pas d’excuse… C’est la première fois de ma carrière que je vois une équipe qui fait les montagnes russes » , se désolait un RDZ pantois en conférence de presse.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Sport
