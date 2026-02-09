 Aller au contenu principal
Tout le monde se barre d’Anderlecht
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 18:59

Panique à bord à Neerpede. Alors que l’entraîneur d’Anderlecht, Besnik Hasi, a été démis de ses fonctions à la suite de la défaite de son équipe contre le Standard de Liège début février, son remplaçant, Edward Still, devrait lui aussi quitter le navire . L’actuel intérimaire, et frère de Will Still, va, selon Sky Sport, rejoindre le Championship et le club de Watford FC . En une semaine, le RSC Anderlecht a donc limogé son entraîneur principal, perdu son adjoint devenu intérimaire et son 3 e adjoint, Lucas Biglia, qui, par loyauté envers Hasi et par envie de rejoindre sa famille en Italie, a démissionné.

BREAKING: Watford are set to appoint Edward Still as their new head coach. Still, 35, is the brother of former Southampton boss Will 🚨 pic.twitter.com/ap4xSxXWuB…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
L'offre BoursoBank