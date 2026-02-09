Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr

Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr . Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola , il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour rappel, CR7 trouvait inéquitable l’arrivée à Al-Hilal de Karim Benzema, et déplorait l’inactivité de son club au mercato .

Tout est rentré dans l’ordre

D’après le quotidien portugais, Cristiano Ronaldo demandait aussi le paiement des salaires de plusieurs employés et collaborateurs d’Al-Nassr, qui ont depuis été réglés. La direction d’Al-Nassr, qui a trop peur de voir s’envoler la figure de son championnat, a répondu à ses exigences. Le club saoudien réintègre aussi José Semedo et Simão Coutinho, qui avaient été mis à l’écart pour le dernier mercato. Le bras de fer s’est terminé par une victoire du Portugais. …

AR pour SOFOOT.com