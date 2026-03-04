 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walid Regragui et le Maroc, c'est fini
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 13:51

Walid Regragui et le Maroc, c'est fini

Walid Regragui et le Maroc, c'est fini

La fin d’un secret de Polichinelle. Walid Regragui n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc après trois ans et demi de règne, selon plusieurs médias marocains et européens, dont L’Équipe. L’information circulait depuis plusieurs semaines mais semble être officielle. La démission posée par l’ancien international marocain aurait été acceptée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Aarrivé en août 2022 pour succéder à Vahid Halilhodžić, le natif de Corbeil-Essonnes a fait de ces Lions de l’Atlas la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde . Les attentes autour de l’équipe marocaine sont devenues élevées, avec l’obsession de remporter la CAN 2025 à la maison. Défait par le Sénégal de Pape Thiaw en finale , Walid Regragui n’a pas été épargné par les critiques et préfére donc jeter l’éponge à quelques mois de la Coupe du monde 2026.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez
    André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:13 

    Et c’est pas fini. Moins d’un mois après la rencontre entre le FC Porto et le Sporting CP en championnat lors duquel les Dragões s’étaient distingués par leur vice, les deux clubs ne se sont pas gênés pour remettre plusieurs pièces dans la machine, mardi, lors ... Lire la suite

  • Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre
    Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:11 

    Pulisic va être dégoûté. L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans Euphoria et The White Lotus mais aussi pour une pub de jeans qui est mal passée, a donné le nom de son joueur préféré. L’actrice n’hésite pas une seconde et donne le nom de ... Lire la suite

  • La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?
    La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?
    information fournie par So Foot 04.03.2026 14:54 

    Peur sur Madrid ? Alors que Kylian Mbappé est diminué depuis la mi-décembre en raison d’une entorse au genou gauche, son pépin pourrait s’avérer plus problématique que prévu . Selon la Cadena SER , le staff madrilène estime à environ trois semaines la durée de ... Lire la suite

  • Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde
    Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 04.03.2026 14:43 

    Le R9 sera au Mondial. Richarlison, l’attaquant brésilien de Tottenham, dément tout projet de boycott de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, si le conflit entamé au Moyen-Orient suite aux frappes américaines et israéliennes sur l’Iran venait à perdurer. Une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank