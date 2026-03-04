Walid Regragui et le Maroc, c'est fini

La fin d’un secret de Polichinelle. Walid Regragui n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc après trois ans et demi de règne, selon plusieurs médias marocains et européens, dont L’Équipe. L’information circulait depuis plusieurs semaines mais semble être officielle. La démission posée par l’ancien international marocain aurait été acceptée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Aarrivé en août 2022 pour succéder à Vahid Halilhodžić, le natif de Corbeil-Essonnes a fait de ces Lions de l’Atlas la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde . Les attentes autour de l’équipe marocaine sont devenues élevées, avec l’obsession de remporter la CAN 2025 à la maison. Défait par le Sénégal de Pape Thiaw en finale , Walid Regragui n’a pas été épargné par les critiques et préfére donc jeter l’éponge à quelques mois de la Coupe du monde 2026.…

CT pour SOFOOT.com