Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 15:11

Pulisic va être dégoûté. L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans Euphoria et The White Lotus mais aussi pour une pub de jeans qui est mal passée, a donné le nom de son joueur préféré. L’actrice n’hésite pas une seconde et donne le nom de Cristiano Ronaldo lorsqu’elle est interrogée par Marca . « Je suis très ambitieuse et si j’étais footballeur, il serait mon modèle ». Marrant, Sweeney est adulée par Trump qui, lui, a pu rencontrer le joueur portugais. Bientôt un dîner à trois ?

Une vraie Sportinguista

Pour comprendre ce choix, il faut préciser que l’actrice était de passage à Lisbonne , où elle a foulé la pelouse de l’Estádio José Alvalade XXI, le stade du Sporting Portugal, le premier club professionnel de Ronaldo justement. La boucle est bouclée.…

