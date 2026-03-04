 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 15:13

André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez

André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez

Et c’est pas fini. Moins d’un mois après la rencontre entre le FC Porto et le Sporting CP en championnat lors duquel les Dragões s’étaient distingués par leur vice, les deux clubs ne se sont pas gênés pour remettre plusieurs pièces dans la machine, mardi, lors de la demi-finale aller de Coupe du Portugal. Auteur d’un penalty, Luis Suárez a permis au Sporting de s’imposer à domicile (1-0), avant de contraindre Jan Bednarek à sortir à la suite d’un contact.

Le président du Sporting contre-attaque

De quoi provoquer la colère des membres de Porto. « C’est un carton rouge et une suspension de plusieurs matchs » , estime l’entraîneur Francesco Farioli, tandis que le président André Villas-Boas enrage à propos de la réaction de l’avant-centre colombien : « En tant qu’entraîneur en Chine, j’ai écopé de quatre matchs de suspension pour un geste similaire à celui de Suárez. Il vient de traiter l’arbitre de voleur par des gestes. Je veux savoir si Suárez sera suspendu quatre matchs ou si l’on peut comparer le championnat portugais au championnat chinois. L’exemple est clair, et j’en ai fait l’expérience. Tout comme j’attendais une sanction contre le président du Sporting par le conseil de discipline qui a rejeté une accusation très grave concernant l’arbitrage, j’espère que Suárez sera sanctionné. »

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    information fournie par So Foot 04.03.2026 16:13 

    Chat Gpakompri . Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait ... Lire la suite

  • Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    information fournie par AFP Video 04.03.2026 16:06 

    Ce mois-ci, l'Italie accueille les meilleurs athlètes paralympiques du monde, mais pour les personnes en fauteuil roulant, traverser une rue à Rome peut s'apparenter à un exploit olympique.

  • Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray
    Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray
    information fournie par So Foot 04.03.2026 16:05 

    Privés de leur match de Gala. Alors que Galatasaray doit se déplacer à Liverpool mercredi 18 mars à l’occasion de son huitième de finale retour de Ligue des champions, il devra faire sans ses supporters . Comme le rapporte l’agence Reuters, la commission d’appel ... Lire la suite

  • La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?
    La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:56 

    Ça se voit comme le Ney au milieu de la figure. Après la rupture du ligament croisé de Rodrygo lundi lors du match contre Getafe CF, ce ne sont pas seulement les Madrilènes qui doivent revoir leurs plans : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, devra également ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank