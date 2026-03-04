André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez

Et c’est pas fini. Moins d’un mois après la rencontre entre le FC Porto et le Sporting CP en championnat lors duquel les Dragões s’étaient distingués par leur vice, les deux clubs ne se sont pas gênés pour remettre plusieurs pièces dans la machine, mardi, lors de la demi-finale aller de Coupe du Portugal. Auteur d’un penalty, Luis Suárez a permis au Sporting de s’imposer à domicile (1-0), avant de contraindre Jan Bednarek à sortir à la suite d’un contact.

Le président du Sporting contre-attaque

De quoi provoquer la colère des membres de Porto. « C’est un carton rouge et une suspension de plusieurs matchs » , estime l’entraîneur Francesco Farioli, tandis que le président André Villas-Boas enrage à propos de la réaction de l’avant-centre colombien : « En tant qu’entraîneur en Chine, j’ai écopé de quatre matchs de suspension pour un geste similaire à celui de Suárez. Il vient de traiter l’arbitre de voleur par des gestes. Je veux savoir si Suárez sera suspendu quatre matchs ou si l’on peut comparer le championnat portugais au championnat chinois. L’exemple est clair, et j’en ai fait l’expérience. Tout comme j’attendais une sanction contre le président du Sporting par le conseil de discipline qui a rejeté une accusation très grave concernant l’arbitrage, j’espère que Suárez sera sanctionné. » …

EL pour SOFOOT.com