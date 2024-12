« Waldemar Kita tue la magie de la Coupe de France »

Waldemar Kita, le président de Nantes, a refusé de laisser la recette du match contre Drancy (N3) lors des 32es de finale de Coupe de France. Sa justification : un manque de « savoir-vivre » de la part du club de Seine-Saint-Denis. Toufik Belkhous, élu du district 93 revient sur l'évènement au nom du département.

Comment avez-vous perçu la démarche de Kita de récupérer la recette billetterie après le match de Nantes contre Drancy ?

C’est son droit le plus élémentaire de ne pas laisser, mais on (le district 93, NDLR) trouve que le geste n’est pas élégant et on aurait pu penser qu’un président de Ligue 1 puisse l’être. Mais je trouve que ses mots après c’est de la diffamation par rapport au club de Drancy. Et le « manque de savoir-vivre » est de leur côté : je n’ai que rarement vu des vestiaires laissés dans cet état. Nous sommes dans un monde de plus en plus individualiste, son geste ne fait pas du bien au football, encore moins au football amateur.…

Propos recueillis par Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com