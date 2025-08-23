 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 23:57

Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana

Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana

Plus qu’une semaine avant le verdict.

Une nouvelle fois étincelant contre Metz, à l’image de son but, Malick Fofana ne sait toujours pas s’il sera encore Lyonnais à la fin du mercato . « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais » , a tenté de plaisanter Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, après la rencontre au micro de Ligue 1+. « En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
    Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:36 

    Levante 2-3 FC Barcelone Buts : Romero (15 e ) et Morales (45 e +7) pour les Granotes // Pedri (49 e ), Torres (52 e ) et Elgezabal (90 e +1 CSC) pour les Blaugranas Première remontada de la saison.… TB pour SOFOOT.com

  • L’Atlético accroché par Elche
    L’Atlético accroché par Elche
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:23 

    Atlético 1-1 Elche Buts : Sørloth (8 e ) pour les Colchoneros // Mir (15 e ) pour Elche Battu par l’Espanyol lors de la première journée, l’Atlético a encore calé, cette fois à domicile contre Elche (1-1) .… AB pour SOFOOT.com

  • Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête
    Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:06 

    Porté notamment par ses recrues et le talent de Malick Fofana, l'Olympique lyonnais a fait parler la logique pour dominer nettement Metz (3-0). Un large succès qui permet aux Gones de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Olympique lyonnais 3-0 FC Metz ... Lire la suite

  • Série A : le Milan commence mal, la Roma débute bien
    Série A : le Milan commence mal, la Roma débute bien
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:03 

    Le début de saison de l’AC Milan est comme la fin du dernier exercice : poussif. À San Siro, et avec une Curva Sud toujours en conflit avec les dirigeants, les Milanais se sont en effet inclinés face au promu Cremonese (1-2) . Federico Baschirotto a ouvert le score ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank