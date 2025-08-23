Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana

Plus qu’une semaine avant le verdict.

Une nouvelle fois étincelant contre Metz, à l’image de son but, Malick Fofana ne sait toujours pas s’il sera encore Lyonnais à la fin du mercato . « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais » , a tenté de plaisanter Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, après la rencontre au micro de Ligue 1+. « En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. » …

TB pour SOFOOT.com